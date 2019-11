Offensive hivernale : chutes de neige en plaine dès ce jeudi, 3 départements en alerte

Après le passage d'une perturbation pluvieuse dans la nuit de mercredi à jeudi, de l'air polaire maritime va envahir le pays par les régions du nord. Dans le même temps, une dépression va se creuser en Méditerranée, faisant remonter de pluies orageuses vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces mêmes pluies gagneront la région Auvergne-Rhône-Alpes dans l'après-midi de jeudi. C'est à ce moment-là que la neige remplacera la pluie dès 300 mètres et ponctuellement jusqu'en plaine, laissant craindre des perturbations sur le réseau routier de la région. Météo-France qualifie cette dégradation de 1er "épisode neigeux notable de la saison" et place d'ores et déjà la Drôme, l'Isère et l'Ain en vigilance orange neige-verglas.

Si jusqu'à présent, les chutes de neige se sont produites en altitude, la situation va changer à partir de jeudi après-midi. La perturbation pluvieuse va venir se caler dans l'est et sera réalimentée par les autres pluies remontant de Méditerranée. Au fil de la journée, la limite pluie-neige va ainsi s'abaisser pour se situer aux alentours de 300 mètres. Avec ces précipitations marquées, un phénomène d'" isothermie" est également attendu : l'air froid présent en altitude est entraîné par les pluies jusqu'au sol lorsqu'elles sont intenses et les chutes de neige les remplacent alors jusqu'en plaine. C'est dans le département de l'Isère qu'elles devraient être les plus intenses avec 5 cm attendus dans les rues de Grenoble, 10 à 15 cm dans la région de Voiron (nord du département) et 20 à 30 cm attendus dès 500 mètres. En montagne, les cumuls pourront atteindre 50 cm dans les massifs du Vercors, de l'Oisans et du Bugey.

Cette neige s'annonce humide et collante. Ainsi, elle apportera un poids important sur les arbres et sur les câbles électriques de la région, laissant craindre des coupures d'électricité et des perturbations sur le trafic des trains. De même, des difficultés sont à prévoir sur les routes secondaires et sur les autoroutes situées en altitude telles que l'A48 ou l'A43. Ces chutes de neige se maintiendront toute la soirée de jeudi et une grande partie de la nuit, en touchant également le Massif Central dès 400 m. La région de Saint-Étienne et le Lyonnais pourraient bien également voir la neige tomber mais elle ne devrait pas tenir au sol en raison de températures faiblement positives.