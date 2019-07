Orages violents : 20 départements placés en alerte orange, consultez les prévisions

Les températures élevées de ce week-end vont une nouvelle fois s'accompagner de violents orages. Météo France a placé 20 départements de l'Est de la France en vigilance orange ce samedi. L'alerte prend effet à 16h et est valable jusqu'à dimanche 9h.





Les départements concernés sont : Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Drôme (26), Isère (38), Jura (39), Loire (42), Haute-Loire (43), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-Savoie (74) et Territoire-de-Belfort (90).





"Une première vague d'orages a circulé cette nuit et ce samedi matin de la façade atlantique au Massif Central et au Nord-Est du pays. Les orages ont été localement forts, avec une forte activité électrique et des chutes de grêle", a relevé Météo France.