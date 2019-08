Orages violents en Haute-Garonne, tornade dans l'Est : 10.000 impacts de foudre en 24h, les images des dégâts

Dans l’Ain, l’orage s’est terminé en fin de soirée, peu avant minuit et entraîné environ 90 interventions des pompiers (toitures et poteaux électriques arrachées) principalement dans la zone de Mézériat (nord du département) ou encore à Saint-Genis-sur-Menthon et Thoissey. Entre Mâcon et Bourg-en-Bresse, chutes d'arbres, toitures endommagées, clôtures et murs effondrés ont été constatés. D'importantes coupures de courant étaient en cours de traitement par les services d'Enedis samedi entre Mâcon et Montrevel-en-Bresse. Dans la Nièvre, les pompiers sont intervenus pour une centaine d'opérations de protection et de bâchage sur le bassin de Saint-Eloi, où l'église et un cabinet médical ont été particulièrement touchés. Des plongeurs ont été mobilisés dans le canal du Nivernais en raison de branches et de câbles électriques tombés dans l'eau.