Pic de pollution : plusieurs régions concernées jusqu'à jeudi, voici les zones touchées

Si la qualité de l'air s'améliore à partir de jeudi dans le nord-ouest, c'est grâce à l'arrivée d'une perturbation apportant de la pluie et du vent, permettant de dissiper le nuage de particules fines. Il faudra patienter 24 heures supplémentaires dans le nord-est et l'est, lorsque la perturbation atteindra ces régions.





Dans le même temps, mistral et tramontane se lèveront en Méditerranée. Les régions de l'est devront quant à elles patienter jusqu'à vendredi pour voir la pluie arriver et enfin mieux respirer.