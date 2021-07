Pluie, orages, fraîcheur… une météo d'automne pour ce premier week-end de juillet

PRÉVISIONS MÉTÉO - Après une journée de vendredi plus agréable, les conditions se dégradent à nouveau avec le retour de la pluie et des orages dans la plupart des régions. L’été, ce n’est donc pas encore pour ce week-end... ni le début de la semaine prochaine.

Alors que les premiers départs en vacances ont lieu ce vendredi, la météo aura des allures plutôt automnales qu’estivales ces prochains jours. L’anticyclone des Açores reste situé en retrait et ne permet donc pas au soleil de s’imposer sur tout le pays. Dans ces conditions, seules les régions méditerranéennes profitent d’une météo plus clémente. Ce sera le cas pour ce week-end, mais aussi pour une grande partie de la semaine prochaine…

Net avantage aux régions méditerranéennes

Dès samedi matin, le parapluie pourra vous être utile dans les régions de l’ouest avec l’arrivée d’une zone d’averses parfois orageuses. Elle s’étirera de la Normandie jusqu’à la Nouvelle-Aquitaine avant de gagner les régions du nord et du nord-est en cours d’après-midi. Ainsi, en seconde partie de journée, seuls le pourtour méditerranéen et la basse vallée du Rhône resteront à l’écart de cette météo chaotique avec un temps sec et un ciel partagé entre nuages et éclaircies.

C'est un temps maussade qui s'annonce pour ce premier week-end de juillet. − TF1/LCI

Une nouvelle perturbation traversera le pays dimanche avec des pluies orageuses marquées qui concerneront en matinée le sud-ouest, l’Auvergne, le Limousin, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne. Dans un large quart nord-ouest, un ciel de traîne sera présent avec des averses fréquentes. Plus à l’est, le ciel sera nuageux, mais sans précipitation. En cours de journée, l’axe pluvio-orageux gagnera la vallée du Rhône et les régions alpines tandis que les ondées orageuses à l’arrière se généraliseront. À son passage, les cumuls s’annoncent conséquents avec de 30 à 40 mm attendus en l’espace de quelques heures. Il n’y a qu’entre la Côte d’Azur et la Corse où les conditions météo seront agréables avec de très belles éclaircies.

Températures en baisse entre samedi et dimanche

Dans la lignée de ce vendredi, la douceur se maintiendra en début de week-end. Samedi, les minimales s’établiront de 15 à 19°C dans la plupart des régions et entre 20 et 23°C du Midi toulousain à la Grande Bleue. L’après-midi, les maximales seront proches des normales de saison dans les moitiés est et sud avec de 25 à 29°C et entre 30 et 34°C dans le sud-est. Dans le nord-ouest, prévoyez de 19 à 23°C. Dimanche, ce sera la douche froide avec un mercure repassant en dessous des normales de saison, n’excédant plus 18 à 21°C au meilleur de la journée. Près de la Méditerranée, la chaleur résistera avec de 25 à 28°C attendus.

Ce contraste nord-sud se maintiendra la semaine prochaine. Dans l’ouest et le nord du pays, les perturbations pluvieuses et parfois orageuses se succéderont dans une ambiance toujours trop fraîche pour un début juillet alors que le sud-est continuera de profiter du plein été. Cette situation se maintiendra jusqu’à jeudi avant l’installation probable des hautes pressions pour le week-end des 10 et 11 juillet, annonçant alors une météo estivale pour tous… D’ici là, patience !

Guillaume Woznica Twitter

