Pluies diluviennes : épisode critique dès demain dans le sud

MÉTÉO - Les fortes pluies qui ont touché l’Ardèche ce week-end ont marqué le début d’une période de temps très agité qui va se poursuivre jusqu’à jeudi. Un épisode annoncé comme "critique" est désormais attendu à partir de demain dans le Languedoc-Roussillon.

De la pluie, beaucoup de pluie. Avec une dépression présente sur le pays en ce début de semaine et qui va progressivement s’isoler sur l’Espagne à partir de demain, les pluies seront fréquentes au cours des prochains jours, en particulier dans les régions du sud et du sud-est. Les quantités attendues laissent craindre des inondations entre le Languedoc et le Roussillon, Météo-France met d’ailleurs d’ores et déjà en garde contre "cet épisode méditerranéen qui risque d’être critique".

Si des pluies parfois soutenues concernent les Alpes et la Côte d’Azur aujourd’hui, plus aucun département n’est en vigilance orange car les quantités attendues ces prochaines heures seront limitées. En revanche, la situation va de nouveau se dégrader à partir de demain mardi 22 octobre avec la mise en place d'un épisode orageux marqué dès le début de matinée sur les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. Il s’accompagnera d’une activité électrique marquée et de très fortes pluies, avec des intensités pouvant atteindre localement 40 mm par heure. Le vent d’est se renforcera également avec des rafales dépassant ponctuellement les 100 km/h sur les côtes du Languedoc et du Roussillon.

En cours de journée, les pluies se généraliseront à toute la région Occitanie, en étant toujours plus marquées de l’est des Pyrénées jusqu’aux Cévennes. En fin d’après-midi et dans la soirée, ce mardi, une nouvelle salve de pluies orageuses est attendue sur l’Aude et les Pyrénées-Orientales qui seront les deux départements les plus touchés par cet épisode d’intempéries. Elle se maintiendra en soirée avant un nouveau renforcement des précipitations prévu en seconde partie de nuit du mardi 22 au mercredi 23 octobre. Une atténuation est attendue en matinée le mercredi, alors que les pluies s’attarderont quelques heures encore sur les départements du Languedoc.