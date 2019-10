Météo : pluies et orages traversent la France, 4 départements en alerte

MÉTÉO – Des pluies parfois orageuses sont attendues sur une grande partie du pays ce dimanche. Dans le Sud-Est, 4 départements ont été placés en vigilance par Météo France. Consultez les prévisions.

Les intensités seront temporairement très fortes se renforçant en matinée de dimanche et cet après-midi (entre 30 et 50 mm en moins 3h sont possibles).

4 départements ont ainsi été placés en vigilance orange par Météo France en raison du risque d'orages et d'inondation. Cette alerte prend effet dès à présent et , sauf nouveau bulletin, est valable jusqu'à dimanche minuit.

"De plus, la perturbation aborde le Massif Central par l'ouest en journée, porteuse de précipitations orageuses intenses. De la Haute-Loire au Rhône, des orages forts sont attendus cet après-midi et ce soir. Ils donneront d'importants cumuls ponctuels avec des intensités pouvant dépasser 30 mm en une heure, avertit encore Météo France. De la grêle est également possible. Enfin des fortes rafales de vent sont attendues de l'ordre de 80 à 100 km/h en plaine un peu plus sur les hauteurs".