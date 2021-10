Quelle météo pour ce week-end de la Toussaint ?

La situation ne sera pas plus agréable dimanche, bien au contraire avec le maintien des pluies marquées dans le sud-est, Corse comprise. Sur la durée de l’épisode de l’ordre de 48 heures, les cumuls atteindront généralement 150 à 200 mm sur le relief cévenol et 50 à 80 mm en plaine, avec localement des pointes à plus de 100 mm possibles près du littoral varois. Des crues voire des inondations pourraient ainsi se produire même si le risque de précipitations stationnaires semble assez limité. Pendant ce temps, une nouvelle onde pluvieuse et venteuse abordera le nord-ouest, gagnant la moitié du pays avant la fin de la journée. Seules les régions s’étirant de l’est de l’Occitanie à l’Alsace profiteront d’un temps plus stable avec quelques éclaircies.

Une amélioration sensible se dessinera lundi, jour de la Toussaint avec une pause entre deux perturbations. Celle de la veille s’évacuera d’ailleurs par les Alpes en cours de journée et en apportant un peu de neige en altitude. Partout ailleurs, le ciel hésitera entre nuages, averses et éclaircies parfois belles. Le risque d’ondées sera toutefois plus marqué en bord de Manche ainsi que dans le sud-ouest. Là encore, le vent sera de la partie avec des bourrasques de l’ordre de 60 à 70 km/h.

Côté températures, la douceur dominera samedi et dimanche avec des minimales souvent supérieures à 10°C au réveil, jusqu’à 15°C voire plus dans le sud-ouest et près de la Grande Bleue. En cours de journée, les valeurs seront également situées 2 à 5°C au-dessus des normales de saison avec une moyenne de 14 à 18°C au nord et de 17 à 24°C au sud. Malgré une légère baisse attendue lundi, les températures resteront largement de saison. Celle-ci donnera néanmoins la tonalité pour la suite de la semaine avec le retour de la fraîcheur sur tout le pays…