Pluie-inondation et crues : quatre départements du sud-ouest en alerte orange

Attention, le temps s'annonce mauvais, voire très mauvais dans le sud-ouest. Météo-France a placé ce jeudi dans son bulletin de 10h20 les Landes et le Gers en vigilance orange crues, comme pour les Pyrénées-Atlantiques. Plus tôt dans la matinée, à 6h, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées avaient été placés en vigilance orange pluie-inondation.

"Des averses sont attendues sur l'ouest des Pyrénées ce jeudi matin avant l'arrivée de précipitations plus continues. Ces précipitations continues se renforceront dès le milieu d'après-midi d'aujourd'hui jeudi, devenant modérées à fortes sur la frontière espagnole des Pyrénées-Atlantiques. Ces fortes pluies se généraliseront en soirée aux deux départements placés en vigilance orange, avec une intensité horaire de l'ordre de 5 à 10mm par endroits, notamment sur le pays basque et le relief des Pyrénées", prévient Météo-France. Une longue houle de nord-ouest sur la côte basque pendant cet épisode limite "ainsi l'écoulement des rivières vers l'océan et constituant de ce fait un facteur aggravant".