Quelle météo pour cette semaine de Noël ?

Les tempêtes Fabien et Elsa ont fini par passer et laisser tranquilles les départements français, notamment la Corse, qui en avaient le plus souffert. A quelques heures de Noël, le temps s'annonce plus clément ces prochains jours. Selon les prévisions de Météo-France, la météo, encore nuageuse lundi, avec des averses dans l'ouest et surtout le relief de la Corse, s'améliore.

Le mardi 24 décembre, les températures seront toujours douces pour la saison, avec des averses toujours présentes sur une zone centrale du pays et des vents pouvant aller jusqu'à 80 et 90 km/h en Corse ou encore 70 km/h sur la moitié nord. Le jour de Noël sera quant à lui plus nuageux mais moins pluvieux sur l'ensemble du pays, avec des averses touchant le nord-est de l'Hexagone, avec des températures supérieures à 10°C dans l'après-midi.

Les vents violents ne seront plus de la partie mais referont une apparition timide sur le littoral Atlantique jeudi 26, avec des averses touchant les côtes bretonnes, normandes et nordistes. Le 27, des épisodes de pluie seront à signaler dans le nord-est du pays, avec des températures plus fraîches, entre 4 et 6°C le matin et de 9 à 13°C dans l'après-midi. Les températures seront sensiblement les mêmes le samedi 28, alors qu'aucun épisode de pluie ne touchera la France.