Nîmes : une chaleur estivale qui ravit les habitants et les touristes

JT 13H - Le soleil estival joue les prolongations à Nîmes. Loin d'être effrayés par la chaleur, habitants et touristes souhaiteraient même retarder la saison des pluies pour en profiter davantage.

À choisir entre la pluie et la chaleur, les Gardois optent majoritairement pour cette dernière, en dépit des régulières alertes à la sécheresse. À Nîmes, le mercure affichait déjà près de 24°C dès 9h ce matin, mercredi 18 septembre 2019. La température idéale pour se prélasser au soleil ou en terrasse. Même les touristes viennent en masse dans la région pour en profiter. Ils y auront droit quelques jours de plus avant que l'automne ne pointe le bout de son nez.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.