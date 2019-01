Météo : risque de neige cette semaine, les régions concernées

Si les prévisions exactes devront être affinées, les derniers scénarios voient la neige s’imposer rapidement dans la journée des Hauts-de-France au Grand Est et du Massif Central au Jura. En soirée, la neige devrait prendre le dessus en Normandie, Île-de-France, Bourgogne et Rhône-Alpes. Les quantités pourront atteindre 1 à 5 cm sur la Normandie et le Nord, 5 à 20 cm sur le Centre, le Massif Central et l'Est et même 1 m à 1,5 m au delà de 1400 m sur la chaîne pyrénéenne. Mercredi, les averses se généraliseront. Le risque neigeux sera présent sur les trois quarts du pays alors que le sud-ouest et les côtes atlantiques seront sous la pluie.