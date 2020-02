Risques d'avalanches : la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange

Des températures bien trop douces pour la saison et qui pourraient avoir des conséquences graves. Samedi 1er février, Météo France a placé les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie en vigilance orange aux avalanches.

Météo France souligne le "redoux remarquable avec des températures d'environ 10°C au-dessus des normales" et prévient sur son site de la potentielle "'activité avalancheuse attendue au cours des prochaines 24 heures".

"Sur les Alpes du Nord, les manteaux neigeux sont épais en altitude et la couche supérieure, constituée de neige récente ou de plaques, est encore peu consolidée. Un début de stabilisation s'est produit, surtout en dessous de 1800 à 2000 m, localement plus haut par humidification lors de redoux faiblement pluvieux encore en cours ce samedi", détaille le prévisionniste.

Et l'organisme d'ajouter : "Le risque de départ spontané d’avalanche va augmenter rapidement en cours de journée de dimanche et devenir fort en raison d’un nouveau redoux pluvieux. Les quantités de pluie prévue pour l'épisode sont de 20 à 40 mm. A partir de la mi-journée de dimanche, avec l’intensification des précipitations et surtout la remontée rapide de la pluie vers 2500 m, des départs d’avalanches vont se poursuivre à des altitudes de plus en plus élevées".