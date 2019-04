Sables du Sahara, anticyclone et trafic automobile : la Bretagne et la Normandie touchées par un fort épisode de pollution

A l'origine de cet épisode important de pollution, les conditions anticycloniques, les courants aériens qui ont apportent des sables venus du Sahara, l'épandage agricole et enfin, un trafic automobile dense, comme l'explique sur LCI Olivier Blond, président de l’association "Respire" : "L’épisode a plusieurs causes : la circulation automobile, l’activité agricole et les aspects météorologiques, qui ont au début amené de la pollution des grandes métropoles du nord de l’Europe et qui la maintiennent maintenant au-dessus de la Bretagne."





Ainsi, les autorités locales recommandent de limiter les activités physiques, notamment pour les personnes à la santé fragile . Par mesure de précaution, la vitesse à été abaissée à 90 km/h sur les routes habituellement limitées à 110, à l'instar des 2x2 voies. Pour Olivier Blond, "cela a un effet assez modeste sur la pollution de l’air". "Ces mesurettes de crise sont trop, trop faibles. Le problème, c’est d’anticiper et de prendre des mesures à grande échelle, de ne pas toujours réagir mais d’être au contraire dans la prévention, parce qu’on a des enjeux de santé majeurs. Ce ne sont pas seulement des indicateurs, c’est la santé des gens qui est en jeu" déplore-t-il.