Météo : où fera-t-il 30°C (ou plus) ce samedi, découvrez la carte des températures

Soleil et chaleur pour tout le monde. En ce samedi 1er juin, journée qui marquera le début officiel de l’été météorologique (l’été calendaire ou astronomique débutant quant à lui le 21 juin), les thermomètres vont s’envoler dans la plupart des régions.





Les 30°C seront dépassés dans le sud-ouest et jusqu’en Auvergne avec des pointes à 33-34°C entre les Landes et la Gironde. Plus au nord, la chaleur s’annonce également assez marquée avec des pointes à 30°C jusqu’en Île-de-France. Ainsi, pour la 1ère fois de l’année, le "seuil de forte chaleur" qui correspond à cette barre des 30°C sera atteint dans de nombreuses régions. L’année dernière, il avait été dépassé dès le 18 avril à Saint-Jean-de-Luz.





Seul le pourtour méditerranéen échappera à ces 30°C en raison d'un petit vent marin.