Météo : pluie, neige en plaine et températures glaciales... l'hiver revient ce week-end, découvrez les prévisions

Même si les épisodes de froid tardif ne sont pas rares en mai, ils ont toutefois tendance à se faire de plus en plus discrets depuis les années 2000 et risquent d’en surprendre plus d’un ce week-end. C’est un flux de nord qui va s’installer sur le pays pour 72 heures avec une descente d’air polaire. Ainsi, les températures vont continuer à chuter pour ne plus dépasser 7 à 9°C samedi après-midi des régions centrales jusqu’à l’Alsace et 9 à 11°C dans le nord-ouest, ce qui correspond à un niveau inférieur de 8 à 10°C aux normales de saison. Plus au sud, les maximales afficheront des valeurs moins basses avec même une certaine douceur en Méditerranée où les 20°C pourront être dépassés. Dimanche, il fera un peu moins froid dans le nord et le nord-est alors que les températures baisseront dans le sud-est.





Dans le même temps, les minimales continueront à chuter avec le retour des gelées matinales entre dimanche et lundi. C’est d’abord entre le Massif Central et le Grand Est ainsi que dans les Alpes et les Pyrénées où les valeurs afficheront autour de 0°C dimanche matin, avec même des températures négatives à basse altitude. Lundi matin, le risque de gel s’étendra vers le bassin parisien, la Normandie, le val de Loire, le Berry et le Limousin. Bien que de faible intensité, il pourrait provoquer des dégâts aux cultures et à la végétation. A ces thermomètres dignes d’une fin d’hiver, s’ajoute le vent de nord très sensible venant amplifier la sensation de froid. Ainsi, samedi après-midi, le ressenti sera souvent proche de 5°C voire même de 0°C de la Bourgogne à l’Alsace !