Coup de froid sur la France à compter de lundi : à quoi correspondent les températures ressenties ?

La température ressentie chutera même aux alentours de zéro au début de la journée de lundi, soit trois degrés de moins que les moyennes de saison. En cause, la bise, un vent froid qui s’abattra sur le Nord-Est du pays dès dimanche soir, et surtout lundi. Pour la journée de mardi, le ressenti pourrait même approcher les -10°C.

Mais que désignent concrètement ces températures "ressenties", et sont-elles fiables ? Elles dépendent justement de la présence ou non de vent, qui vient exacerber la sensation de froid, un phénomène appelé "refroidissement éolien", explique Météo-France. Cette mesure combine ainsi deux données : la température de l'air et de la vitesse du vent, précise le centre de prévision.

Lorsque le temps est calme en effet, "une mince couche d’air" se forme contre la peau, qui est réchauffée par l’organisme et humidifiée grâce à l’évaporation de l’eau qui peut se trouver à sa surface. Cette barrière isolante, qui préserve du froid, "est continuellement balayée" lorsqu’il y a du vent, les rafales transportant un air plus froid mais aussi plus sec. Conséquence : le corps se refroidit en tentant de réchauffer l’air qui entre en contact avec la peau, qui s’assèche.