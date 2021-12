Pluie-inondation, crues et avalanches : sept départements en alerte orange

Attention, le temps s'annonce mauvais, voire très mauvais dans le sud-ouest. Météo-France a placé ce jeudi dans son bulletin de midi cinq départements en vigilance orange avalanches : Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Andorre et Pyrénées-Orientales. À noter que l'Andorre est aussi concernée.

Par ailleurs, plus tôt dans la matiné, deux départements ont été placés en vigilance pluie-inondations : Landes et le Gers. Et deux autres en vigilance pour crues : Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées (également donc en alerte avalanches).

"L’activité avalancheuse attendue de jeudi après-midi à vendredi dans la matinée est observée en moyenne une fois tous les deux ans, mais est atypique aussi tôt dans la saison hivernale", prévient Météo-France.