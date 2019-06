Quand le soleil revient-il ? Et va-t-il s'installer durablement ?

Grâce au retour des hautes pressions, le soleil reviendra en force dès dimanche avec un ciel dégagé dans la moitié sud. Quelques averses ou coups de tonnerre resteront possibles sur les reliefs de l’est. Pendant ce temps, les conditions seront plus variables au nord de la Loire avec un faible risque d’ondées près de la Manche. Lundi, le bleu dominera dans la plupart des régions avec simplement quelques nuages dans le nord-ouest et une averse possible en cours d’après-midi entre le Jura et le nord des Alpes.





La journée de mardi sera également estivale avec simplement un léger voile nuageux près de l’Atlantique et quelques orages possibles sur les reliefs de l’est. À partir de mercredi, l’atmosphère deviendra plus lourde avec les premiers orages attendus de la Bretagne aux Hauts-de-France. Ils se généraliseront aux 3/4 du pays entre jeudi et vendredi, n’épargnant que les régions méditerranéennes.