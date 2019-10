Météo : comme un air d’été indien ce samedi, jusqu’à 25°C avant le retour de la fraîcheur

DOUCEUR - Alors que nous passons à l’heure d’hiver ce week-end, la météo restera de son côté à l’heure de l’été… indien ! Soleil et grande douceur seront généralisés ce samedi, avant un début de changement de temps dimanche.

L’anticyclone, le retour ! Après une semaine marquée par des intempéries dramatiques dans le sud de la France, les conditions météo s’améliorent nettement pour cette fin de semaine avec le retour d’un temps anticyclonique. Ces hautes pressions apporteront un ciel plus clément et une hausse des températures. Cette masse d’air doux englobera tout le pays ce samedi avec des valeurs situées jusqu’à 7°C au-dessus des normales de saison. Des villes comme Nantes, Paris, Lille ou Strasbourg connaîtront probablement leurs derniers 20°C de l’année.

Avec un flux orienté au secteur sud-ouest, les températures vont fortement progresser. Après la petite fraîcheur du lever du jour, les maximales seront partout supérieures aux normales de saison. Elles s’échelonneront de 15 à 21°C au nord avec une bonne vingtaine de degrés à l’ombre dans Paris mais aussi à Dijon, Lille, Nancy, Strasbourg ou Lille, 22°C vers le Berry et l’Auvergne et jusqu’à 25°C au pied des Pyrénées, soit un niveau digne d’une première quinzaine de septembre. Du Pays Basque au Béarn, les valeurs pourront donc atteindre le seuil de chaleur pour la dernière fois de l’année.

Ce week-end débute sous un ciel souvent bien dégagé. Samedi matin, quelques brouillards ou plaques de grisaille pourront tout de même se former dans les vallées du sud-ouest et du centre-est. Quant au nord-ouest, le temps sera un peu plus voilé, en marge d’une perturbation qui donnera dans l’après-midi ses premières pluies entre le Finistère et le Cotentin. A l’avant, le voile de nuages progressera vers l’Île-de-France et le val de Loire tandis qu’un plein soleil dominera ailleurs, de la Nouvelle-Aquitaine aux frontières de l’est.

Il faudra d’autant plus profiter de l’embellie de samedi que la situation changera dès dimanche dans le nord-ouest avec la progression de la perturbation arrivée la veille. Elle progressera vers les Pays-de-la-Loire, le Centre, l’Île-de-France et jusqu’à la frontière belge avec des pluies modérées et un vent de sud-ouest sensible. Elle aura également pour conséquence une nette baisse du mercure dans ces régions avec souvent de 7 à 10°C de moins par rapport à la veille, les maximales ne dépassant plus 9 à 13°C aux heures les plus chaudes.

A l’avant, de l’Aquitaine jusqu’au nord-est, le ciel sera un peu voilé mais sans conséquence tandis que le soleil continuera de briller très largement partout ailleurs. Dans le sud et l’est, les températures accuseront également une légère baisse mais plus limitée. Il fera ainsi encore assez doux avec 23°C à Agen, Tarbes, Marseille ou Grenoble et jusqu’à 24°C dans le Gers et en Corse avant l’arrivée de la fraîcheur dans ces régions également la semaine prochaine. L’hiver n’est plus très loin…