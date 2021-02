Météo : plus de 20°C ce week-end, la douceur va durer... voici les prévisions

MÉTÉO - Alors que la neige et le froid concernaient une grande partie du pays il y a encore une semaine, la météo est désormais radicalement différente avec des conditions printanières, entre soleil généreux et grande douceur pour quasiment tout le monde.

En plein cœur des vacances d’hiver, la météo s’annonce printanière ce week-end et les jours suivants grâce au retour de l’anticyclone. Celui-ci va venir se positionner sur l’Europe centrale, maintenant ainsi à l’écart les perturbations atlantiques et dirigeant sur le pays un flux de secteur sud à sud-ouest. Les températures, supérieures aux normales de saison depuis le début de semaine, vont poursuivre leur hausse avec la barre des 20°C régulièrement dépassée au sud et parfois approchée dans les régions de la moitié nord. Et cela semble être parti pour durer…

Toute l'info sur Météo

Des températures dignes d’une mi-avril

Le soleil va se généraliser ce samedi avec seulement deux exceptions : l’ouest de la Bretagne et le golfe du Lion. La première sera concernée par des débordements nuageux et quelques averses en provenance de l’Atlantique tandis que la seconde sera sous les entrées maritimes apportées par un fort vent de sud-est, atteignant les 100 km/h en rafales sur le littoral. Ce même vent apportera également davantage de nuages sur l’est de la Corse. Partout ailleurs, le soleil brillera très largement avec un vent de sud sensible.

Les températures seront en nette hausse avec plus aucune gelée au réveil et des maximales l’après-midi dignes d’une mi-avril. Il fera 17°C à Caen, Strasbourg et Lyon, 18 à Paris et Bourges, 20°C à Perpignan, 21 à Tarbes et Bordeaux et jusqu’à 23°C à Biarritz. Cette météo printanière se maintiendra dimanche avec ciel toujours aussi lumineux malgré l’apparition d’un voile nuageux d’altitude dans l’ouest. On retrouvera également les mêmes exceptions que la veille en Bretagne, sur le Languedoc-Roussillon et l’est de l’île de beauté. Le vent d’autan soufflera également de plus en plus fort. Les températures seront équivalentes à celles de la veille avec des valeurs situées 5 à 8°C au-dessus des normales de saison.

Dégradation lundi, retour du soleil dès mardi

Alors que les élèves de la zone C retrouveront le chemin de l’école lundi, ceux des zones A et B poursuivront leurs vacances sous un ciel (temporairement) plus chargé. Une perturbation parviendra en effet à s’infiltrer par l’ouest, apportant dans ces régions un temps couvert et faiblement pluvieux. Il neigera également sur les Pyrénées avec des températures perdant en moyenne 3°C par rapport au week-end. Le flanc est conservera pour sa part des éclaircies. Cette dégradation par l'ouest sera très temporaire puisque dès mardi, l’anticyclone regonflera.

Ainsi, le soleil se montrera à nouveau très généreux mardi et mercredi sauf, une fois encore, en Bretagne et dans le Languedoc où le vent de sud apporte de l’humidité et donc des nuages. Le mercure en profitera pour repartir à la hausse avec un pic de douceur attendu mercredi, les 20°C pouvant alors être frôlés du centre à l’Île-de-France et jusqu’à 23-24°C dans le sud-ouest. La tendance devient plus incertaine à partir de jeudi avec des pressions possiblement moins élevées, permettant aux nuages de se multiplier avec quelques averses, à confirmer. Quoiqu’il en soit, la douceur devrait se maintenir au nord comme au sud, et ce jusqu’à la fin du mois au moins…

Guillaume Woznica Twitter