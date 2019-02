Nouveau pic de pollution à Paris et dans plusieurs régions, la carte des zones concernées

Avec un vent faible, la qualité de l'air sera à nouveau médiocre ce mardi à Paris et en Île-de-France avec un indice de 6/10. Même constat en Auvergne et en Aquitaine alors que l'indice atteindra 7/10 dans la métropole lilloise, dans les vallées alpines et en Normandie. L'indice Atmo se dégradera encore mercredi avec un vent devenant cette fois-ci nul. A l'image de la semaine dernière, le seuil d'information devrait être dépassé en région parisienne du nord à l'est du pays.





Une amélioration est attendue à partir de jeudi avec le retrait progressif de l'anticyclone qui laissera place à un ciel plus menaçant dans l'ouest. Une perturbation apportera dans ces régions quelques pluies et du vent, de quoi dissiper le nuage de particules et améliorer nettement la qualité de l'air. Dans le même temps, mistral et tramontane se lèveront en Méditerranée. Les régions de l'est devront quant à elles patienter jusqu'à vendredi pour voir la pluie arriver et enfin mieux respirer.