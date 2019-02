Météo : nouveau pic de pollution à Paris et dans plusieurs régions, la carte des zones concernées

Situation typique de l'hiver, lorsqu'un anticyclone se positionne sur l'ouest de l'Europe comme c'est le cas actuellement, la qualité de l'air se dégrade. En cause, les inversions de températures créées par la présence de ces hautes pressions. Avec un ensoleillement généreux en cours de journée, la douceur s'impose l'après-midi puis en l'absence de cette même couverture nuageuse la nuit, les températures redeviennent fraîches avec parfois des gelées au lever du jour. Ainsi, le sol se refroidit plus rapidement au cours de la nuit que l'air en altitude qui reste plus chaud et qui va ainsi jouer un rôle de couvercle en emprisonnant les particules près du sol.





De plus, ces polluants, principalement issus du trafic routier et des chauffages au bois, ne peuvent se disperser en raison de l'absence de vent sous l'anticyclone. Ainsi, les particules fines s'accumulent avec des concentrations qui deviennent de plus en plus importantes. L'abaissement de la vitesse maximale sur les autoroutes et les voies rapides d'Île-de-France depuis quelques jours a néanmoins permis de diminuer cette concentration en particules mais le renforcement de l'anticyclone entre mardi et mercredi laisse craindre un nouveau pic de pollution.