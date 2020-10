Tempête Alex : cinq départements de l'Ouest placés en vigilance orange

L'alerte concerne la Loire-Atlantique, placée en alerte orange pour vents violents, ainsi que les départements bretons des Côtes-d'Armor et du Morbihan (vents violents et pluie-inondation), du Finistère (pluie-inondation) et de l'Ille-et-Vilaine (vents violents). Notamment sur la Vendée et le sud du Finistère, de fortes rafales sur le littoral sont probables, de l'ordre de 110 à 120 km/h, indiquent les services météo.

Pour les prochaines heures, et notamment le milieu de la nuit prochaine, des rafales de vent atteignant parfois les 120km/h sont attendues sur les terres et des vents entre 120 et 140km/h sont attendus sur le littoral. Sur les caps, ces rafales seront encore plus violentes. Elles s'accompagneront également de pluie sur la Bretagne où sont attendues entre 40 et 80mm de précipitations. Les températures vont, quant à elles, à nouveau chuter avec dans l’après-midi : pas plus de 16 °C en moyenne sur la moitié nord et 18 °C au sud.