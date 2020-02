MÉTÉO - Tempête Dennis : deux départements en alerte, exceptionnelle douceur sur le reste du pays

Dès la nuit de samedi à dimanche, un temps agité s’est installé de la Bretagne et les Pays de Loire jusqu'à la frontière belge, avec des pluies fréquentes et parfois soutenues, accompagnées d'un vent de sud-ouest fort, avec des rafales jusqu'à 80 à 100 km/h sur la péninsule bretonne et les côtes de la Manche, et 60 à 80 km/h dans les terres.

Elle a été nommée Dennis par les services météorologiques britanniques et touche le nord-ouest de l’Europe ce week-end. Après Ciara puis Ines, une nouvelle dépression balaye les côtes. Le Royaume-Uni a été le pays le plus touché avec des rafales généralisées de l’ordre de 100 à 140 km/h. En France, cette tempête n'est pas aussi violente que Ciara. Elle touche également moins de départements.

Après une accalmie temporaire en fin de nuit, sur la Bretagne, le nord du Cotentin et les bords de Manche, dès le matin les pluies se renforceront nettement. Météo France a placé deux départements en vigilance orange pour pluie et risque d'inondation - le Finistère et le Morbihan - ainsi qu'une vingtaine de départements des Hauts de France et de l'Île-de-France en vigilance jaune. Sur la Bretagne, "les cumuls attendus sur l'épisode sont de 30 à 60 millimètres en 24 heures (jusqu'à localement 80 millimètres en 36 heures, quantité correspondant globalement à un demi-mois de précipitations pour février)", explique Météo France.

Dimanche après-midi, un temps pluvieux se généralisera, donnant parfois des cumuls importants, en particulier sur le sud-ouest de la Bretagne. Cette dégradation pluvieuse s'accompagnera d'un net renforcement du vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 100 km/h sur la Bretagne et la Manche, et localement 110 km/h à 120 km/h sur le littoral. Dans l'intérieur, des Pays de Loire à la Belgique, les rafales atteindront 70 à 90 km/h. Les pluies et le vent s'atténueront dimanche en début de soirée.