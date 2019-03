Tempête Freya : 35 départements en alerte orange, consultez les prévisions

La tempête Freya s’apprête à décoiffer les îles Britanniques et la moitié nord de la France. Cette dépression hivernale qui s'annonce très forte sur l'Irlande et le sud de l'Angleterre provoquera dimanche soir et lundi des vents qui pourraient atteindre 100 km/h voire 110 km/h en pointe sur le Finistère, la pointe du Cotentin et le Nord. Attention également aux vagues submersion sur les côtes de la Bretagne et de la Manche.





"Les vents forts associés à la dépression Freya aborderont l'ouest du pays dimanche soir puis se propageront à une large moitié nord lundi (fortes rafales sous les grains, 90-100 km/h dans les terres, localement 110 km/h sur les côtes)", prévient ainsi Météo France.





Par précaution, 35 départements ont été placés en vigilance orange de la Seine Maritime jusqu'au Jura en passant par l'Ile-de-France.





Voici les départements concernés à partir de cette nuit et jusqu'à 16 heures lundi : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Jura (39), Loiret (45), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).









Ces vents s’accompagneront de pluie et de temps perturbé. Le front pluvieux abordera le Finistère en début d'après-midi dimanche. Il se décalera vite sur les Pays de la Loire et la Normandie, puis les Hauts-de-France et la région parisienne en fin de journée.