Tempête Freya : fin de l'alerte orange aux vents violents

Dans son dernier bulletin de vigilance, Météo France indiquait que "la zone de vents forts va progressivement glisser vers les frontières est du pays en soirée". "Sur les départements encore en vigilance orange jusqu'à 18 heures, on pourra observer des rafales voisines de 90 à 100 km/h et plus ponctuellement jusqu'à 110/120 km/h."