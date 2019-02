Météo : jusqu'à 120 km/h, 18 départements en alerte, attention à la tempête Isaias ce dimanche

Avis de coup de vent. Et même de tempête. La dépression baptisée Isaias s'apprête à traverser la France. Une très large moitié nord du pays est concernée ainsi que le pourtour méditerranéen. D'un simple "coup de vent" la nuit prochaine et dimanche matin - avec quand même de violentes rafales sur la façade atlantique - cette dépression se renforcera en tempête dimanche après-midi dans le Nord-Est annonce Météo France. Les rafales attendues pourraient atteindre 110 km/h sur le Jura, l'Alsace, la Champagne, les Ardennes, les Vosges dans l'après-midi et la soirée de dimanche et même 130 km/h sur la pointe nord de la Corse dimanche soir.





18 départements ont été placés en alerte sur une large moitié Est de la France, secteur où les vents seront les plus violents :

Ardennes (08), Aube (10), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Vosges (88), Yonne (89) et Territoire-de-Belfort (90). Ces départements sont concernés à partir de 12h dimanche.