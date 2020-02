Nouveau coup de vent demain : des rafales de 100 à 130 km/h annoncées

Ce mois de février va se terminer comme il aura commencé, c’est-à-dire sous la pluie et dans une ambiance très ventée. Alors que la tempête Hervé balayait le pays en début de mois, c’est un nouveau coup de vent qui est annoncé pour cette journée du samedi 29 février, 48 heures seulement après celui qui a concerné la région parisienne et le nord-est, en faisant une victime. Associés à une dépression irlandaise nommée "Jorge", ces vents violents concerneront quasiment les mêmes régions que jeudi après-midi avec des valeurs également proches.

Dès la nuit de ce vendredi à samedi, le vent de secteur ouest à sud-ouest se renforcera en bord de Manche, avec l’arrivée d’une perturbation pluvieuse. Les rafales pourront alors atteindre 90 à 100 km/h et jusqu’à 80 km/h dans l’intérieur de la Bretagne. Dans la matinée, les pluies progresseront vers la Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes en prenant localement un caractère orageux. Dans ces régions, de puissantes bourrasques souffleront jusqu’à 90 km/h tandis que les 100 km/h seront atteints sur la côte atlantique et dépassés sur le littoral de la Manche.

Mais c’est véritablement à partir de la mi-journée que le seuil de la tempête - fixé à 100 km/h pour l’intérieur des terres - pourrait être localement atteint entre le Centre-Val de Loire et la région parisienne. Toutefois, les plus fortes rafales de vent ne devraient pas atteindre la puissance de celles de jeudi après-midi (116 km/h dans Paris intra-muros notamment). Le front pluvio-orageux se décalera dans l’après-midi vers la région Grand Est avec là, des rafales autour de 100 km/h un peu plus généralisées, voire ponctuellement davantage. Pendant ce temps, un ciel de traîne concernera le quart nord-ouest avec de fortes averses orageuses pouvant s’accompagner de bourrasques aussi soudaines que violentes. Dans l’intérieur des terres, elles ne devraient pas dépasser 90 km/h tandis que les 110 à 130 km/h pourront être atteints entre le littoral breton et la côte d’Opale. Le vent faiblira ensuite rapidement au cours de la soirée.