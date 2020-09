Météo : temps perturbé ce samedi, deux départements en vigilance, neige en montage

De l'été à un début d'hiver, sans transition. Le temps sera particulièrement perturbé ce samedi en raison de la pluie, de fortes rafales de vent et même de neige sur les reliefs. La limite neigeuse remontera de 1.500 à 2.500 m en cours de journée. Sur tout l'épisode, les cumuls seront importants sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en vigilance orange, avec des problèmes de crues probables, amplifiées par la fonte neigeuse de la journée. Les rafales d'ouest atteindront jusqu'à 100 km/h sur le piémont pyrénéen. Les conditions se calmeront la nuit suivante.

Selon Météo France, un régime perturbé de nord-ouest dominera sur le pays, apportant de fréquentes giboulées en Aquitaine, et des ondées au nord de la Loire le matin. Mais c'est au sud de la Garonne que les averses se succéderont jusqu'au soir, parfois orageuses, accompagnées de "très fortes rafales de vent localement tempétueuses sur les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques" donnant lieu à des "précipitations importantes sous forme de pluie en plaine et en basse montagne".

Le fort vent d'ouest à nord-ouest, jusqu'à 100/120 km/h en rafale sur les côtes méditerranéennes, se calmera à partir de la soirée et devrait maintenir un ciel assez bien ensoleillé une bonne partie de la journée. Les pluies arriveront par le Roussillon et le Languedoc en fin de journée. Un régime d'averses se maintiendra sur l'ouest de la Corse. Du Massif-Central, aux Alpes et au Jura, les averses seront assez actives, poussées par de fortes rafales de vent et apporteront des chutes de neige conséquentes sur le nord des Alpes dès 1.300/1.500 m, jusqu'à une cinquantaine de centimètres vers 2.000 m.