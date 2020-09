MÉTÉO - Pic de chaleur : jusqu'à 38°C attendus, consultez les prévisions

Des températures exceptionnelles pour un mois de septembre. Un pic de chaleur touche laFrance ce 14 septembre et de nombreux records pourraient tomber, selon les prévisions de Météo-France.

C'est ce lundi que devraient être enregistrées les plus hautes températures de la semaine. Des pics à 37°C voire 38°C sont ainsi attendus du sud de l’Aquitaine jusqu’au Gers. Il fera 35 voire 36°C localement entre la vallée de la Garonne et les régions centrales, jusqu’à 34°C en Île-de-France et en Bourgogne, 32 à 33°C sur l’est de la Bretagne et en vallée du Rhône ou encore une trentaine de degrés jusqu’en bord de Manche sous un ciel souvent dégagé, à peine voilé près de l’océan.

Les valeurs se situeront alors jusqu’à 15°C au-dessus des normales pour une mi-septembre. Avec une moyenne nationale à 33°C, on devrait battre le record de l'après-midi de septembre le plus chaud jamais enregistré depuis 1947. Et les records devraient tomber par dizaines, aussi bien au Nord qu'au Sud, avec par exemple 35°C à Chartres, du jamais vu depuis 1911.