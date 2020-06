Météo : vague de chaleur la semaine prochaine, des pointes à 35°C voire plus attendues

Chaud devant ! Certains s’en réjouiront, d’autres s’en inquièteront : la chaleur va s’inviter la semaine prochaine dans la plupart des régions pour cette première semaine de l’été, celui-ci débutant officiellement demain, samedi 20 juin à 23h43. Ce week-end pourrait d’ailleurs être qualifié de « transition » après cette semaine ponctuée d’averses et avant la prochaine qui sera donc estivale. L’anticyclone, qui nous avait fait défaut depuis le début du mois, s’apprête à revenir en force et rejettera ainsi la pluie et les nuages vers le nord de l’Europe.

Dès lundi, le soleil prendra l’avantage quasiment partout. Seul le flanc est conservera un ciel un peu plus variable avec éventuellement une averse sur les reliefs. Entre mardi et mercredi, l’anticyclone se décalera vers l’Europe centrale et dirigera ainsi un flux de sud à sud-ouest sur le pays, faisant remonter de l’air très chaud d’origine subtropicale. Sous un soleil de plomb et avec de rares orages en montagne, les températures sont rapidement s’envoler. Les maximales afficheront alors autour de 25°C près de la Manche ainsi que sur les rivages de la Méditerranée où une brise marine limitera la hausse du mercure. Ailleurs, il fera souvent 30°C voire plus, jusqu’à 35°C entre les Landes et le Gers ainsi qu’en basse vallée du Rhône.

Selon les dernières prévisions, le pic de chaleur devrait avoir lieu durant la journée de jeudi. Au réveil, la douceur sera déjà marquée avec rarement moins de 17-18°C. L’après-midi, les températures vont culminer parfois à plus de 10°C au-dessus des normales de saison. Prévoyez des pointes à 35°C, y compris dans la moitié nord comme à Paris. Ce seuil qualifié en météo de « très forte chaleur » pourra même être ponctuellement dépassé dans l’intérieur du sud-ouest où entre le Gard et le Vaucluse avec localement jusqu’à 37°C sous abri, et donc à l’ombre.