Une dépression baptisée Gabriel par les services de Météo-France va traverser le pays entre ce mardi après-midi et mercredi matin. La situation météo va ainsi fortement se dégrader à son passage avec des vents tempétueux sur ses flancs sud et ouest et des chutes de neige sur son flanc nord. Néanmoins, la localisation exacte des intempéries dépend de la position de la dépression car un décalage de quelques dizaines de kilomètres pourra changer radicalement la prévision en un point donné.





Dans son bulletin météo de 6h, ce mardi matin, Météo France a placé 41 département de vigilances orange, dont l'Île-de-France. Sont concernés : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Aveyron (12), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Corrèze (19), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Gironde (33), Landes (40), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Marne (51), Mayenne (53), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Somme (80), Vendée (85), Vienne (86), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95). Quatre départements restent aussi en vigilance orange : Ariège (09), Haute-Garonne (31), Pyrénées-Atlantiques (64) et Hautes-Pyrénées (65).