MÉTÉO - Vents à 130 km/h, 10 à 15 cm de neige en plaine : voici à quoi s'attendre avec la tempête Gabriel dans les prochaines heures

Gabriel s’accompagnera également d’une perturbation pluvieuse. Avec les vents soufflant à l’ouest au sud et à l’ouest de la dépression, le redoux sera suffisamment sensible pour qu’il s’agisse de pluie. En revanche, à l’est et surtout au nord de la dépression, le vent continuera à souffler à l’est ou au nord-est, permettant ainsi à l’air froid de résister. Conséquence : il s’agira de neige du Centre à la Normandie et au nord de la Seine puis du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les premières chute de neige débuteront dans l’intérieur de la Normandie en fin d’après-midi de mardi, prenant progressivement la place de la pluie. En soirée, la perturbation progressera pour s’étirer de la Haute-Normandie jusqu’au golfe du Lion. Il s’agira de neige depuis les côtes de la Manche jusqu’au val de Loire ainsi que les hauteurs du Massif Central.





Dans la nuit, l’axe neigeux se décalera vers l’est, depuis les Hauts-de-France jusqu’au sud-est, en passant par l’Auvergne, la Bourgogne, mais aussi la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes et la Champagne-Ardenne. Il neigera même sur les premières hauteurs de la Provence, parfois dès 200 mètres. Mercredi matin, la perturbation quittera le pays par l’est et le nord-est, en apportant encore un peu de neige jusqu’en plaine. D’ici là, la couche pourra atteindre en moyenne de 3 à 8 cm, parfois jusqu’à 10 voire 15 cm entre la Picardie, la région parisienne, le nord de la région Centre, la Champagne et l'ouest de la Bourgogne.