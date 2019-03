Tempête Freya : 33 départements toujours en alerte orange, les vents violents se déplacent vers l'Est

COUP DE VENT - Une tempête hivernale frappe l'ouest de l'Europe. En France, des vents, qui doivent se renforcer à la mi-journée sur l'Ile-de-France et l'Est, sont annoncés localement à 110 km/h. Sur les côtes, des rafales flirtant avec les 150 km/h ont été enregistrées et 7000 foyers sont privés d'électricité dans les Pays de Loire. 33 départements sont placés en vigilance orange. Consultez les dernières prévisions.