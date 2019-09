Vents violents : alerte aux fortes vagues sur la Manche et la côte atlantique, le Pas-de-Calais en vigilance orange

MÉTÉO – Une dépression circulant sur le sud des Îles britanniques va entraîner des vents violents sur les côtes de la Manche ce week-end. Le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance orange pour vagues submersion. D'autres départements de l'Ouest - des côtes d'Armor au sud de la Bretagne - pourraient suivre.

Si vous aviez prévu de vous rendre sur la côte d’Opale, les côtes de la Manche ou la côte bretonne ce week-end, soyez vigilants. Une dépression atlantique, circulant sur le sud des îles britanniques, va provoquer des vents forts. Ce phénomène – aggravé par les grandes marées – provoquera des fortes vagues notamment sur le Pas de Calais. Météo France a placé ce département en vigilance orange pour vagues submersion . Cette alerte prendra effet à partir de 11h ce dimanche et jusqu’à 17h.

Selon Météo France, le vent de secteur Sud-Ouest va se renforcer cette nuit sur toute la Manche et provoquera "de fortes vagues atteignant l'est de la Manche dimanche matin. De plus, cette dépression provoquera "une surélévation importante du niveau de la mer (qu'on appelle surcote) qui se rajoute à des niveaux marins déjà élevés dans un contexte de grandes marées (coefficient 113 dimanche matin). La conjugaison de ces niveaux marins élevés et de ces fortes vagues risque d'engendrer, au moment de la pleine mer, des submersions sur les parties exposées ou vulnérables du littoral du Pas de Calais. "

"Le secteur de Wimereux est particulièrement sensible dans ce type de situation, prévient encore Météo France, qui détaille les horaires à risque :

Sur le littoral du Pas de Calais:

Période à risque: le dimanche 29 septembre de 11h à 16h au moins

Heure de la Pleine Mer à Boulogne sur mer: dimanche 29 septembre à 13h15

Dans une moindre mesure, les littoraux de la Manche et de l’Atlantique (jusqu’au Morbihan) sont placés en vigilance vagues submersion de niveau jaune mais l’alerte pourrait passer en orange dans les prochaines heures pour Somme, Seine maritime, Manche, Ille et Vilaine.

Voici les horaires de ces fortes vagues attendues selon les régions : :

-- Somme et Seine Maritime: le dimanche 29 septembre de 11h a 16h au moins.

-- Manche: le dimanche 29 septembre de 07h a 16h au moins.

-- Finistère, Morbihan, Loire Atlantique, Vendée: le dimanche 29 septembre de 04h a 16h au moins.