VIDEO - De Strasbourg à Toulouse, le sable du Sahara teinte de orange le ciel de France

Ni bleu, ni blanc, ni gris, mais ocre. Ce samedi 6 février, une partie du sud et de l'est de la France, des Pyrénées aux Alpes en passant par la vallée du Rhône et l'Alsace, s'est réveillée sous un ciel orangé. Un phénomène peu habituel et curieux, qui a inondé les réseaux sociaux de messages et de photos. Chacun partageant son cliché de ces poussières du ciel de l'agglomération lyonnaise jusqu'aux neiges des Pyrénées.