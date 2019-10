MÉTÉO - L’été de retour (pour une dernière fois) ce week-end, jusqu’à 32°C attendus

MÉTÉO - Après plusieurs semaines marquées par les pluies ou les averses et accompagnées parfois d’une certaine fraîcheur, soleil et chaleur sont de retour dans quasiment toutes les régions pour ce week-end. Un conseil : pro-fi-tez-en bien !

Dimanche, ces précipitations se maintiendront et se renforceront sensiblement sur l’est de l’Occitanie. Comme la veille, elles s’accompagneront d’un vent marin assez fort. Dans le même temps, le vent d’autan dans le Midi toulousain et le vent de sud dans la vallée du Rhône souffleront jusqu’à 70 ou 80 km/h en rafales. Dans les autres régions, la situation n’évoluera pas beaucoup non plus avec la persistance de pluies intermittentes dans le nord-ouest et d’un soleil généreux partout ailleurs.

Ce retour du soleil s’accompagnera d’une belle douceur, en particulier l’après-midi. Ainsi, les maximales repasseront au-dessus des normales de saison samedi avec de 25 à 30°C dans le sud-ouest, entre 20 et 24°C de la côte atlantique au nord-est et près de la Méditerranée et seulement une quinzaine de degrés en bord de Manche. Mais c’est véritablement dimanche que le pic de douceur ou de chaleur sera atteint avec des pointes à 32°C prévues entre le sud de l’Aquitaine et les Pyrénées, soit un niveau digne du plein été et proche des records pour une mi-octobre. Ailleurs, les maximales varieront souvent entre 24 et 27°C à l’ombre, soit de 6 à 10°C au-dessus des normales, exceptions faites du nord-ouest et du golfe du Lion.