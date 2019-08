Météo : après un week-end du 15 août maussade, les prévisions jusqu’à la rentrée

4 à 5°C au petit matin dans les collines du Perche, des averses et du grésil dans le nord du pays, le 13 août 2019 fut tout simplement la journée la plus "fraiche" de l'été. L’indicateur thermique national (moyenne des #températures mini et maxi) a atteint 17,9°C ! Il faut remonter au 15/06 pour retrouver une valeur inférieure (17,8). Cette météo n'a donc rien d’estival et les vacanciers qui ont choisi comme destination la Bretagne, la Normandie ou encore les Hauts-de-France s’en sont aperçus…





Pendant ce temps, le soleil et la chaleur persistent dans le sud-est avec des températures supérieures à 30°C l’après-midi et un ciel le plus souvent dégagé. Cette météo contrastée va persister ces prochains jours avant le retour de conditions plus estivales pour la deuxième partie du mois d’août, c’est en tous cas le scénario qui se dégage dans la tendance à long terme.