Pont du 11-Novembre : un temps de plus en plus nuageux et toujours froid

PRÉVISIONS MÉTÉO - À l’image des conditions météorologiques présentes depuis plusieurs jours, cette fin de semaine s’annonce plus ensoleillée au nord qu’au sud. Les rôles s’inverseront pour la deuxième partie de ce dernier week-end prolongé de l’année.

Les hautes pressions résistent ! Face aux dépressions atlantiques et méditerranéennes, l’anticyclone se maintient sur la France pour cette deuxième partie de semaine avec ainsi un temps généralement calme. Exception faite du sud-est où une goutte froide présente dans les parages des Baléares génère des conditions plus agitées mais aussi plus douces. Car ailleurs, les températures sont inférieures aux normales de saison avec de fréquentes gelées matinales.

Jeudi et vendredi, deux belles journées froides

Comme les jours précédents, ce jeudi 11 novembre débutera avec un temps souvent brumeux de l’Atlantique au nord-est. Cette grisaille matinale se dissipera le plus souvent assez rapidement, laissant place à un ciel bien dégagé. Localement, quelques plaques de nuages bas pourraient néanmoins avoir du mal à laisser leur place aux éclaircies de la Manche jusqu’à l’Alsace. Dans le sud-est, le ciel restera plus menaçant avec encore de la pluie du Roussillon jusqu’à la Corse et un peu de neige sur les Pyrénées. Les températures seront stables et donc toujours fraîches. Les gelées seront ainsi au rendez-vous du val de Loire aux frontières du nord-est. L’après-midi, les maximales peineront à remonter avec moins de 10°C en Champagne et en Lorraine contre 20°C entre la Côte d’Azur et l’île de Beauté.

Vendredi, la situation n’évoluera pas avec le maintien d’un soleil généreux après les brouillards matinaux depuis l’arc atlantique jusqu’aux régions de l’est. En Méditerranée, le ciel demeurera toujours aussi chargé avec de la pluie et du vent tandis que le temps se dégradera entre la Bretagne et le Cotentin, avec l’arrivée d’averses poussées par un vent de sud-ouest sensible. Côté températures, l’écharpe restera de rigueur pour débuter la journée avec des minimales négatives en Centre-Val de Loire, Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. L’après-midi, un léger redoux se manifestera par l’ouest où les 15°C seront approchés voire ponctuellement dépassés.

Moins de gelées, davantage de nuages à partir de samedi

Les rôles s’inverseront pour le week-end (ou pour la deuxième partie de ce pont) avec le retour d’un flux de nord-ouest apportant un peu plus d’humidité dans le nord et l’ouest du pays. Samedi, une perturbation atténuée apportera quelques pluies éparses des Flandres aux Savoies tandis que le ciel sera souvent nuageux de la Manche jusqu’à l’Aquitaine. C’est finalement dans le sud-est, depuis les Pyrénées jusqu’à la Côte d’Azur, où le ciel sera le plus clément avec de très belles éclaircies. Les températures remonteront au lever du jour avec un risque de gelées qui se limitera au centre-est. L’après-midi restera bien frais en revanche avec moins de 10°C du Massif Central au nord-est.

Dimanche, c’est un temps souvent très nuageux ou couvert qui dominera sur les trois quarts du pays. Des pluies sont également attendues près de frontières de l’est, se transformant en neige sur les Alpes tandis que le pourtour méditerranéen conservera un ciel dégagé grâce au mistral et à la tramontane. Le mercure poursuivra sa hausse le matin tandis qu’il continuera de plafonner à 7-9°C l’après-midi de l’Auvergne au flanc est.

