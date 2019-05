Météo : le beau temps, c’est pour (très) bientôt !

Après un samedi 11 mai encore instable avec de fréquentes averses dans l’est et le nord-est, l’anticyclone va regonfler franchement dès dimanche et se positionnera à partir de lundi en mer du Nord avec des pressions atteignant 1040 hPa. Ainsi, les éclaircies s’annoncent généreuses pour votre journée dominicale dans une large moitié ouest et en Méditerranée mais avec un mistral qui soufflera fort. Lundi 13 mai, le flux basculera au secteur est-nord-est, ce qui contribuera à assécher la masse d’air. En conséquence, le soleil dominera sans encombre dans la plupart des régions, avec simplement davantage de nuages près des frontières du nord-est.





De mardi à jeudi, les conditions resteront bien ensoleillées des côtes de la Manche aux Pyrénées ainsi que dans les régions du sud-est. Du Grand Est jusqu’aux Alpes, les passages nuageux pourront être plus nombreux par moments avec localement quelques averses, en marge d’une dépression positionnées sur l’Europe centrale. A partir du vendredi 17 mai, la tendance devient plus incertaine avec le temps orageux présent sur l’Espagne et le Portugal qui pourrait finir par franchir les Pyrénées, apportant alors pour le week-end des 18 et 19 mai une météo chaotique sur le pays. A suivre…