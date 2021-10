Météo : plein soleil ce week-end, vague de douceur attendue la semaine prochaine

ÉCLAIRCIES - Nous vous annoncions vendredi dernier l’installation d’un temps ensoleillé pour au moins 10 jours. Cette tendance se confirme et va même se poursuivre au-delà puisque la météo ne devrait pas se dégrader avant mercredi prochain selon les dernières prévisions.

Les week-ends se suivent et se ressemblent... Grâce à la présence d’un puissant anticyclone, le temps s’annonce à nouveau très calme ce week-end avec un soleil généreux après dissipation des grisailles matinales. Les températures demeureront très contrastées avec de la fraîcheur le matin, mais une certaine douceur l’après-midi. Cette douceur va d’ailleurs s’accentuer en début de semaine prochaine avec la mise en place d’un flux de secteur sud-ouest, apportant même de la chaleur dans le sud-ouest !

Un soleil généreux, des matinées encore bien fraîches

Ce week-end débutera donc sous le soleil, même s’il faudra patienter quelques heures dans le centre-est ou le sud-ouest, le temps que les brouillards présents samedi lever du jour se dissipent. Plus au nord, le ciel s’annonce un peu plus chargé avec des nuages nombreux, mais un temps sec depuis les côtes de la Manche jusqu’à la frontière allemande. La Corse, quant à elle, subira de l’instabilité avec une ondée orageuse possible sur le relief uniquement. Les températures n’évolueront quasiment pas par rapport aux jours précédents avec quelques petites gelées du Massif Central aux régions de l’est et davantage de douceur sous la grisaille du nord-ouest avec de 8 à 10°C. Il fera encore plus doux en Méditerranée avec jusqu’à 15°C au réveil. En cours de journée, les maximales s’établiront de 13 à 18°C au nord et de 15 à 23°C au sud.

Dimanche, les brouillards se montreront plus discrets et c’est donc très vite, un temps ensoleillé qui s’imposera. Le ciel sera simplement voilé par quelques nuages d’altitude inoffensifs depuis la Manche jusqu’au littoral atlantique tandis qu’un petit vent d’autan apportera quelques passages nuageux supplémentaires entre le Languedoc et le Roussillon. Ailleurs, inutile de chercher les nuages puisqu’ils seront aux abonnés absents ! Si les minimales seront équivalentes à celles de la veille, les maximales, de leur côté, seront en hausse avec une quinzaine de degrés au nord-est, près de 20°C en Bretagne et dans les régions centrales et jusqu’à 24°C dans le Midi toulousain.

Retour de la chaleur la semaine prochaine

Le changement de temps venu de l’Atlantique, un temps annoncé pour le début de la semaine prochaine semble repoussé. Ainsi, les journées de lundi et de mardi seront encore très agréables. Seules quelques pluies pourront circuler lundi entre la Bretagne et la Manche, mais un vent de sud assez fort va rapidement les repousser vers les îles britanniques. Le temps redeviendra sec partout mardi avec un peu plus de nuages au nord de la Seine, mais aussi dans le golfe du Lion, apportés par un vent marin sensible.

Les températures, avec l’installation d’un flux de sud-ouest, vont connaître une nette hausse avec pas moins de 15 à 20°C au nord et souvent plus de 23 à 25°C dans le sud-ouest. Un pic de douceur devrait même se produire mardi avec cette fois la barre des 25°C atteinte jusque dans les régions centrales. L’ambiance sera même carrément estivale dans le sud-ouest avec de 27 à 28°C attendus, et des pointes à 30°C possibles au Pays Basque. Dans ces régions, l’été n’a visiblement pas dit son dernier mot…

Guillaume Woznica

