Quel temps fait-il pour ce 1er week-end de juin ?

Au revoir l’anticyclone, bonjour les dépressions ! Voilà comment peut être résumée la météo de cette fin de semaine sur une grande partie de l’ouest de l’Europe. La cause ? Les hautes pressions qui se sont repliées très loin vers les Açores, laissant la place à une dépression positionnée en mer du Nord et qui apporte de l’humidité et la fraîcheur. Ces conditions automnales se maintiendront samedi 6 et dimanche 7 juin, et même une grande partie de la semaine prochaine…

La journée de samedi sera incontestablement la moins belle du week-end avec le passage d’une perturbation. Elle apportera en matinée des pluies faibles mais continues depuis l’estuaire de la Gironde jusqu’au Grand Est, accompagnées d'un vent sensible. A l’arrière de ce front pluvieux, un ciel de traîne se mettra en place avec une alternance de nuages, d’éclaircies et d’averses dans une ambiance ventée près du littoral de la Manche, les rafales atteignant 70 km/h. Dans le même temps, le temps sera également bien menaçant des Pyrénées aux Alpes du Nord avec quelques ondées, et alors que les éclaircies seront généreuses dans le sud-est et plus encore entre la Côte d’Azur et la Corse.

Dans l’après-midi, les pluies s’enfonceront vers le Lyonnais et l’Auvergne, en prenant localement un caractère orageux. Ailleurs, les averses seront souvent d’actualité, toujours dans une atmosphère très ventée, qui accentuera le ressenti frais pour la saison. Ces ondées s’annoncent plus fréquentes en bord de Manche et vers les Pyrénées alors que le soleil résistera entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l’île de Beauté, où le vent soufflera également fort. Du côté des températures, les valeurs seront dignes d’un mois d’octobre avec de 7 à 16°C au réveil, du Cotentin au littoral méditerranéen. Aux heures les plus chaudes, le mercure ne dépassera pas 15°C à Brest, Caen et Amiens, 17 à La Rochelle et Strasbourg, 18 à Paris, 19 à Bordeaux et jusqu’à 27°C, tout de même, dans la région nîmoise.