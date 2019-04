Profitez du soleil tant qu'il y en a, à partir de mardi, ça va (sacrément) se gâter

Bien qu’il ait été retardé de 24 heures, nous n’échapperons pas à ce changement de temps dont on parle depuis plusieurs jours. La principale caractéristique de la dégradation viendra des températures qui s’apprêtent à perdre entre 8 et 13°C entre aujourd’hui et mercredi. D’un niveau digne d’un mois de mai cet après-midi avec la barre des 20°C atteinte ou dépassée sur les 2/3 du pays (20°C à Nantes, 21°C à Paris et Strasbourg, 22°C à Lyon et 23°C à Grenoble), les valeurs seront alors équivalentes à celles enregistrées une fin février !





Mercredi après-midi, les maximales ne dépasseront plus la barre des 10°C à Paris, Rennes, Strasbourg, Lyon ou encore Pau et se situeront alors entre 4 et 6°C en dessous des normales saisonnières. La fraîcheur sera également au rendez-vous au petit matin avec le retour de petites gelées jeudi dans un large quart nord-ouest et du Massif Central jusqu’au nord-est. Ce risque s’accentuera vendredi matin dans toute la moitié est avec des minimales de l’ordre de -3 à 0°C en plaine et des valeurs évidemment bien plus basses dans les zones de montagne.