Météo : qu'est-ce que cette "goutte froide" responsable de ce temps maussade et frais à la mi-juin ?

Il y a eu quasiment l'été en mai, voici l'automne en juin... Voilà comment pourrait être résumée la situation météo que nous vivons depuis quelques semaines. Après un moi de mai exceptionnellement ensoleillé - avec de nombreux records battus dans le nord du pays - et des températures estivales encore d'actualité il y une quinzaine de jours, un radical changement de temps s'est opéré la semaine dernière, avec l'arrivée de petites dépressions qualifiées de "gouttes froides" par la météorologues. Elles nous apportent non seulement beaucoup de pluie mais aussi des températures un peu justes pour un mois de juin... Explications.

Depuis la fin de semaine dernière, la situation météo en Europe s'est inversée. Si traditionnellement à cette époque de l'année, l'anticyclone des Açores étend progressivement son influence en direction de l'ouest de l'Europe apportant ainsi de plus en plus de douceur et de soleil, il a décidé de prendre subitement ses quartiers en Scandinavie et en Russie ! Ainsi, la barre des 30°C est atteinte voire même dépassée jusqu'au niveau du cercle polaire! Mardi après-midi, les thermomètres ont ainsi affiché jusqu'à 30,3°C à Nizhnyaya Pesha (Russie). Des records pour un début juin ont même été battus en Ukraine avec jusqu'à 35,4°C à Kherson.

Pendant ce temps, les conditions météo sont dépressionnaires dans l'ouest et le sud-ouest de l'Europe... Ainsi, les îles britanniques, le nord du Portugal et de l'Espagne et donc la France essuient un temps souvent instable, orageux et parfois très frais frais. Pendant qu'il faisait 30°C dans le nord de la Russie mardi après-midi, le mercure ne dépassait pas 12°C à Ambérieu (Ain) sous de fortes pluies, soit une température inférieure de 10°C aux normales et digne de la Toussaint ! Même constat ce jeudi sous la pluie battante dans l'ouest avec 13°C aux heures les plus chaudes à Rennes et Saint-Brieuc ou 14°C à Nantes, Poitiers et Bordeaux...