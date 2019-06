Quatre questions autour de la canicule qui va sévir en France la semaine prochaine

Ce n'est pas le premier épisode caniculaire que traverse la France. La plus longue canicule observée remonte à l'été 1947. La seconde est la canicule du 2 au 17 août 2003, la plus intense que la France ait connue. En revanche, l'épisode que va connaître l'Hexagone à partir de lundi se révèle exceptionnel par sa précocité et son intensité - de mémoire de météorologue, cet épisode est sans précédent pour un mois de juin.





Un record qui pourrait être rapidement envoyé aux oubliettes. On observe que les épisodes entre 1982 et 2016 ont été sensiblement plus nombreux que ceux de la période 1947-1980, pour une durée équivalente. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 3 chances sur 4 pour que la durée des vagues de chaleur augmente au moins de 5 à 10 jours supplémentaires dans le sud-est et de 0 à 5 jours ailleurs, à l'horizon 2021-2050.