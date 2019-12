Quel temps ce lundi, après l'épisode méditerranéen qui sévit sur le Sud-Est ?

Après la pluie... A l'issue de l'"épisode méditerranéen" qui s'abat notamment sur le Var et les Alpes-Maritimes depuis dimanche et qui devrait durer une bonne partie de la nuit, le temps lundi sera marqué par une amélioration bienvenue sur le Sud-Est. Au Nord, c'est un temps froid qui est prévu, selon Météo-France.

Les fortes précipitations sur le sud-est se poursuivront dans la nuit de dimanche à lundi, sur des sols déjà totalement saturés après les forts épisodes pluvieux de la semaine dernière. Les précipitations s'intensifieront particulièrement dans le Var et les Alpes-Maritimes pour atteindre un cumul de 50 à 100 mm, avec localement de 150 à 180 mm. Les zones littorales seront les plus impactées avec un risque de ruissellement et de débordement de cours d'eau côtiers. En fin de nuit, les fortes pluies sur le Sud-Est se réduiront petit à petit à la Corse pour ensuite s'atténuer dans la journée.

Sur la moitié nord, la journée de lundi débutera sous un ciel variable et dans une atmosphère assez froide. Quelques bancs de brouillard se formeront dans le nord, avec quelques averses près de la Manche et en Bourgogne.

On s'attend même à quelques flocons sur le nord du Massif central, les Vosges et le Jura. Météo-France appelle à la prudence sur les routes. Lundi en journée, les éclaircies s'élargissent de la Bretagne aux Hauts-de-France. En revanche, la grisaille et les nuages s'imposeront à l'est de la région parisienne.

Sur un grand quart sud-ouest, le temps brumeux et humide le matin restera nuageux en journée. La bise de nord-est soufflera modérément sur Poitou-Charente. Mistral et tramontane s'installeront dès lundi matin et dégageront le ciel des régions méditerranéennes. Les rafales atteindront 70 à 90km/h en fin d'après-midi. Les averses orageuses quitteront la Côte d'Azur en début de matinée. Quelques averses persisteront toutefois en journée sur la Corse.

Le froid s'étendra, avec des températures minimales entre -3 et 1 degrés du nord et du nord-est au centre du pays, de 0 à 4 dans le nord-ouest, de 1 à 6 dans le Sud-ouest, 3 à 10 dans le Sud-est et de 8 à 13 en Corse. En journée, les maximales atteindront 4 à 10 degrés du nord-est vers l'ouest et le sud, 10 à 17 dans le Sud-est avec localement 19 à 21 en Corse.