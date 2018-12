Météo : quel temps fait-il ce samedi 22 décembre ?

Les températures minimales seront comprises entre 3 et 8 degrés dans le sud-est, 7 à 12 degrés sur le reste du pays. L'après-midi les températures s'échelonneront entre 10 et 13 degrés du nord-est aux côtes de Manche, 13 à 16 degrés partout ailleurs, jusqu'à 16 à 19 degrés sur les régions méditerranéennes et le sud de l'Aquitaine.