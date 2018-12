Quel temps fait-il ce 24 décembre ?

A l'arrière, sur le nord du pays, le temps sera plus frais avec de petites éclaircies. Sur les régions méditerranéennes ainsi que sur le relief et le piémont pyrénéen, le soleil sera plus généreux. Le mistral sera modéré à assez fort dans la vallée du Rhône avec des rafales voisines de 70 km/h.





Sur la Corse, le vent d'ouest soufflera fort sur les extrémités de l'île et en montagne avec des pointes jusqu'à 100/110 km/h. Ailleurs dans le Sud-Ouest, même après la dissipation des bancs de brouillards matinaux, le ciel sera le plus souvent gris et très nuageux.





Le matin, les températures iront de 5 à 11 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 12 à 15 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 6 à 9 degrés de la Normandie et des Hauts de France au Nord-Est, 7 à 14 degrés ailleurs, jusqu'à 15 à 19 degrés autour de la Méditerranée.