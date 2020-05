Déconfinement : quel temps fera-t-il le 11 mai et les jours suivants ?

Malheureusement, côté météo, le temps printanier voire estival de cette fin de semaine va laisser place à un ciel beaucoup plus chaotique avec de la pluie, des orages, du vent mais aussi une dégringolade des températures. Il faudra donc patienter encore un peu pour les promenades en short et en tee-shirt !

Le hasard fait parfois mal les choses et on en a la preuve lorsque l’on regarde la carte météo du lundi 11 mai avec une dépression qui va venir se positionner en plein sur le sud du pays. Résultat : le temps s’annonce agité de l’Aquitaine jusqu’au flanc est avec beaucoup de pluie, parfois de l’orage et un vent de nord-est assez fort. Seul un petit quart nord-ouest restera au sec avec quelques éclaircies mais le vent de nord-est sera fort. Cette fameuse bise qui apporte généralement un froid sec l’hiver, fera son retour et soufflera jusqu’à 60 km/h en rafales dans l’intérieur des terres et 80 km/h sur les côtes de la Manche. Elle va ainsi venir amplifier la sensation de fraîcheur…

Les températures, parlons-en ! Ce lundi marque également le début des "Saints de Glace" avec Saint-Mamert le 11, Saint-Pancrace le 12 et Saint-Servais le 13. Ils marquent une sorte de repère dans le calendrier puisque des gelées tardives sont encore possibles jusqu’à cette période. Particulièrement redoutés par les jardiniers, ils pourraient bien faire parler d’eux cette année… Lundi matin, les températures seront encore assez douces sous le ciel agité du sud avec jusqu’à 14-15°C au réveil tandis que l’air froid déboulera par le nord avec seulement 3°C entre la Normandie, les Hauts-de-France et la Lorraine. Dans l’après-midi aussi le mercure sera à la peine, ne parvenant pas à dépasser les 10°C de la Manche au centre-est, soit un niveau digne d’une fin février ou d’un début mars !

Les matinées les plus froides sont attendues mardi et mercredi avec de possibles gelées jusqu’en plaine, gare aux plantations ! En Normandie, du Massif Central à la Bourgogne et au nord de la Seine, les thermomètres pourront s’abaisser jusqu’au 0 degré voire même en dessous. Aglagla… L’après-midi, les valeurs commenceront à remonter doucement, s’approchant en fin de semaine des 20°C dans la moitié nord et des 25°C au sud, soit un niveau un peu plus conforme à la saison.

Mais pour un retour durable du soleil, il va falloir prendre son mal en patience… Car si des éclaircies parfois belles se développeront - temporairement - mardi, une nouvelle dégradation assez marquée se mettra en place par le sud entre mercredi et jeudi. La fin de semaine s’annonce donc également agitée dans la plupart des régions. Toutefois, selon les derniers scénarios, un franc soleil devrait faire son retour aux alentours du 17 mai et pour plusieurs jours au moins… Courage, le bout du tunnel n’est donc plus très loin !